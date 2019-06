Ministros do Ambiente e do Mar visitam Alvor e Culatra na sexta-feira

Matos Fernandes e Ana Paula Vitorino visitam intervenções de proteção e requalificação do litoral algarvio

O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, visitam esta sexta-feira, 21 de junho, as intervenções que visam a proteção e a requalificação do litoral algarvio, na Ria de Alvor e na Culatra.

Participam ainda nesta visita a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, e o Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário.



PROGRAMA

9h30 – Início da visita à intervenção de Reforço do Cordão Dunar na Ria de Alvor

Alvor (Praia dos Três Irmãos)

9h40 – Intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Portimão | Isilda Gomes

9h50 – Intervenção da Ministra do Mar | Ana Paula Vitorino

10h00 – Intervenção do Ministro do Ambiente e da Transição Energética | João Pedro Matos Fernandes

10h10 – Fim da sessão

11h20 – Início da visita às intervenções do PIR da Culatra

Olhão (Jardim Pescador Olhanense)

11h30 – Embarque para o núcleo piscatório da Culatra

12h00 – Visita às intervenções do PIR da Culatra

12h30 – Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Faro | Rogério Bacalhau

12h40 – Intervenção da Associação dos Moradores do Núcleo da Culatra | Sílvia Padinha

12h50 – Atribuição de Títulos de Utilização de Recursos Hídricos

13h00 – Intervenção da Ministra do Mar| Ana Paula Vitorino

13h10 – Intervenção do Ministro do Ambiente e da Transição Energética | João Pedro Matos Fernandes

13h20 – Fim da sessão