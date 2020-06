Ministro do Ambiente visita área afetada pelo incêndio de Aljezur

Haverá reunião com os presidentes das autarquias afetadas.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, visita amanhã, terça-feira, 30 de junho, a área atingida pelo incêndio de Aljezur que deflagrou a dia 19 do presente mês.

Na área atingida pelo fogo estão já em curso trabalhos de estabilização de emergência, num perímetro que engloba território dos concelhos de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.

O ministro, acompanhado pelo Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, vai visitar as áreas onde decorrem trabalhos de beneficiação e de estabilização de emergência, que incluem intervenções das equipas mecanizadas do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e da Brigada de Sapadores Florestais da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve.

Após a visita, os governantes reúnem com os presidentes das câmaras municipais de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.