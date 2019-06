Ministério da Saúde procura médicos para reforçar o Algarve no Verão

As candidaturas para trabalhadores médicos com disponibilidade para desempenhar funções na região do Algarve durante o período de verão de 2019 já se encontram abertas.

O Ministério da Saúde pretende assim reforçar a assistência médica da região, sem comprometer o regular e normal funcionamento dos demais serviços e estabelecimentos de saúde.

Este modelo de mobilidade agiliza o procedimento de colocação de trabalhadores médicos, em particular em situações em que se revelem indispensáveis para a adequada cobertura de cuidados, melhorar a constituição de escalas de urgência e aumentar a assistência médica, recorrendo à mobilidade, nomeadamente à mobilidade parcial prevista na lei.

A adesão ao regime, designado «reforço à assistência médica no Algarve durante o período de verão», será voluntária, dependendo sempre da apresentação de candidatura por parte do trabalhador médico interessado, que dispensa o acordo do órgão ou serviço de origem, conferindo, ainda, o direito ao pagamento das ajudas de custo e, no caso, da mobilidade a tempo parcial, despesas de transporte.

De destacar que a Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) diligencia no sentido de proporcionar alojamento gratuito temporário para os médicos, de acordo com as disponibilidades locais.

Este é um modelo excecional de mobilidade temporária de pessoal médico que visa reforçar os cuidados de saúde no Algarve nos termos do Despacho nº 5532-A/2019, publicado em Diário da República a 6 de junho e que produz efeitos desde a data da sua publicação e vigora até 30 de setembro.

Os médicos interessados em prestar funções em serviços e estabelecimentos de saúde situados na área geográfica de influência da Administração Regional de Saúde do Algarve, ao abrigo do presente despacho, devem apresentar a sua candidatura, mediante preenchimento do formulário, o qual deve ser remetido para o seguinte endereço eletrónico [email protected]

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas adicionais contactar a Unidade de Gestão de Recursos Humanos da ARS Algarve através do telefone: 289 889 900.