O videoclip do primeiro single do novo disco de Cristina Branco foi integralmente filmado na Mina de Sal-Gema de Loulé, por cortesia da empresa TechSalt SA.

Realizado por Joana Linda, o clip do tema «Delicadeza» que avança um primeiro olhar ao disco «EVA», a estrear em março, nasceu da residência artística realizada pela cantora e músicos que acompanham no Auditório do Solar da Música Nova, de 11 a 17 de novembro de 2019, a convite do município de Loulé através do Cineteatro Louletano, com o apoio do Loulé Film Office.

Este trabalho audiovisual foi lançado a 23 de janeiro no youtube e pode ser visto aqui.

Cristina Branco, uma dos mais importantes intérpretes portuguesas da atualidade estiveram em Loulé para preparação do novo álbum, indo ao encontro da estratégia de programação do Cineteatro Louletano de continuar a privilegiar o apoio ao contexto artístico português e a estreia a sul, em Loulé, de novas criações quer de criadores emergentes, quer de artistas já reconhecidos do panorama nacional.

Ao mesmo tempo, a aposta no formato de residência artística tem permitido desenvolver uma dinâmica complementar entre a oferta apresentada no Cineteatro e a funcionalidade mais específica do Auditório do Solar da Música Nova enquanto equipamento cultural.

O tema do single «Delicadeza», escrito por Francisca Cortesão (letra e música), tem Cristina Branco a assinar a produção musical com Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano).

Com edição prevista para março de 2020, será a 19 de junho, às 21h30, que Cristina Branco apresentará «Eva», em estreia a sul, no palco do Cineteatro Louletano.

Entretanto, em, breve serão anunciadas mais surpresas resultantes desta ligação afetiva e artística da prestigiada intérprete a Loulé.

A mina de sal-gema da Campina de Cima, em Loulé, está atualmente a aberta a visitas do público mediante reserva.