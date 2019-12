Migrantes marroquinos deram à costa em Monte Gordo famintos e gelados

Oito migrantes desembarcaram na manhã de hoje, quarta-feira, 11 de dezembro na Praia de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA).

Fernando Rocha Pacheco, capitão do Porto de Faro confirmou ao «barlavento» que o Comando Local da Polícia Marítima de VRSA recebeu a informação, cerca das 10h30, por parte de um popular «que se encontravam oito pessoas do sexo masculino nas dunas da Praia de Monte Gordo, na parte poente e que havia uma embarcação com cerca de sete metros, de boca aberta na zona de rebentação».

Nesse cenário, «tudo configurava que seria um desembarque ilegal. Neste momento estão a ser feitas averiguações».

Os homens «alegam que são marroquinos, que têm entre 16 e 20 anos, que saíram a sul de Casablanca, em Marrocos e que se dirigiam a Espanha. É possível que seja de facto verídico porque o mar estava sueste e a corrente pode tê-los arrastado para a costa portuguesa».

Ainda de acordo com o Fernando Rocha Pacheco, os migrantes «alegam também que estariam no mar há cerca de cinco dias. Estavam com fome, com frio e neste momento decorre o processo de averiguações com o SEF para confirmar a situação deles e depois serão tomadas as medidas competentes».

O capitão do Porto de Faro recorda-se de «uma situação idêntica há cerca de 11 anos. Também estava sueste e uma embarcação deu à costa em Olhão, na Armona. Esse terá sido o primeiro caso, este, a confirmar-se será o segundo, mas o processo continua em averiguações. Não sei detalhar o que traziam com eles».

Contactado pelo «barlavento» o porta-voz da Marinha Fernando Fonseca explicou que «fomos confrontados, por volta das 10h00, com uma embarcação a aproximar-se da praia de Monte Gordo, vista por populares que alertaram as autoridades».

Esta fonte indica ainda que os homens, «provavelmente, queriam chegar ao sul de Espanha, mas acabaram por alcançar o Algarve». Quanto às intenções dos oito homens, «não existem indícios de tráfico de droga. Parece-nos uma situação conotada com imigração irregular. Mas agora, juntamente com o SEF e o Ministério Público, as investigações irão continuar para perceber melhor esta situação».

Quanto ao destino dos indivíduos, Fernando Fonseca explica que «estão à guarda da Polícia Marítima do posto local de VRSA. Deverão ser entregues à guarda do SEF, que depois dará seguimento ao processo juntamente com o Ministério Público».

«A saída destas pessoas, de Marrocos, acontece com alguma regularidade. Mas normalmente o destino é o sul de Espanha. É mais fácil para eles chegar lá do que ao Algarve. Pensamos que estas situações acontecem por erros de navegação, pela ondulação. Só vamos conseguir perceber o motivo quando falarmos com os tripulantes», acrescenta o porta-voz, que revela ainda que «as primeiras diligências indicam que os homens não traziam comida a bordo. Eles não estariam à espera de ter uma viagem tão longa, o destino provavelmente seria mesmo o sul de Espanha e devem ter consumido todos os mantimentos pensando numa permanência mais curta no mar».