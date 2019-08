Mexilhoeira Grande volta a mostrar «Artes e Sabores da Nossa Terra»

Adro da Igreja Matriz da Mexilhoeira Grande volta a receber a Mostra de Artes e Sabores da Nossa Terra, na 18ª edição do evento que nos dias 9, 10 e 11 de agosto volta a reunir e a exibir o melhor que a doçaria e petiscos regionais têm para oferecer, a par das artes e os ofícios tradicionais.

Doces regionais, bolos, mel e derivados, petiscos, artes ornamentais e trabalhos manuais são algumas das propostas que os visitantes poderão encontrar ao longo destes três dias.

O certame abre portas no dia 9 de agosto, sexta-feira, às 18h00, e conta com um programa musical que tem início às 20h00 com Ricardo Alves, seguido pelo Grupo de Cantares do Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense (CIRM), às 20h30. A noite de terminará com humor no espetáculo «Giletes d’Aço», agendado para as 22h00.

No dia 10 de agosto, sábado, o certame abre portas às 16h00 e às 19h00 terão lugar as exibições das classes do CIRM (Classe de Ginástica Rítmica, Ballet, Classe «em Movimento» e Zumba), do IJKA-Portugal (Internacional Japan Karate Associação) e ADKP (Academia de Desportos de Combate de Portimão).

Às 21h00, o Adro da Igreja será presenteado pela atuação das Marchas Populares do CIRM e Marchas convidadas que tanto brilharam na época dos Santos Populares no concelho. A animação musical prossegue com a atuação da cantora Mokika, por volta das 22 horas.

No domingo, dia 11 de agosto, a animação musical começa às 19h00 com o artista Marco António, e às 22h00 há Canto Alentejano com o Grupo Brasa Doirada.