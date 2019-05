Mexilhoeira Grande reconhece médico Oliveira Santos pelos 30 anos de dedicação

A Assembleia de Freguesia de Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, atribuiu um Voto de Louvor e Reconhecimento ao médico Oliveira Santos na última sessão ordinária deste órgão autárquico.

A proposta foi aprovada por unanimidade, o que revela a consideração e reconhecimento da freguesia pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos. José Manuel Oliveira Santos, médico de clínica geral e familiar reformou-se e, por consequência, deixou de exercer no Centro de Saúde de Portimão — Extensão da Mexilhoeira Grande.

Segundo aquela nota enviada ao barlavento, «o dia 1 de março foi o virar de uma página da nossa história, história essa que se iniciou no ano de 1985 quando o então diretor do Centro de Saúde de Portimão, Dr. João Menéres Pimentel, convidou o colega Oliveira Santos a exercer funções nesta freguesia. Convite que foi aceite, e que de forma ímpar e perseverante sempre o honrou».

A longo de três décadas, o clínico «serviu e cuidou as gentes» da Mexilhoeira Grande, «uma freguesia rural, pobre e dispersa, que foi para o doutor Oliveira Santos uma terra de missão. Desempenhou as suas nobres funções sempre com rigor, zelo e profissionalismo, destacando-se ainda o humanismo, afabilidade e sentido de responsabilidade que sempre teve no trato com os seus utentes e cidadãos».

Os cuidados deste médico «cruzaram gerações, filhos que hoje são pais e pais que hoje são avós. Por estas raízes criadas, acreditamos que pelo seu trabalho abnegado, a gratidão da Mexilhoeira Grande para com o Dr. Oliveira Santos perdurará por muitas gerações», conclui a nota. A direção da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve também foi informada.