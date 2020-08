Mesmo sem Festival, Portimão não esquece a «rainha» Sardinha

Autarquia prepara conjunto de iniciativas para enaltecer um dos símbolos gastronómicos do concelho.

Apesar das restrições sanitárias relativas à COVID-19, que impedem a realização do Festival da Sardinha, em Portimão, a Câmara Municipal não esquece a data e volta a dar destaque a um dos principais símbolos do concelho.

Para honrar esta tradição gastronómica, que desde 1985, mais que um festival de verão, constitui uma das principais marcas da cidade, o município de Portimão volta a reacender as luzes que inspiram o logótipo do festival, que acontecia de 3 a 9 de agosto, na ponte ferroviária, convidando residentes e visitantes a degustar a habitual sardinha assada no prato ou no pão, acompanhada com a tradicional batata cozida e salada à algarvia, num dos restaurantes típicos situados nesta zona.

Ao longo de toda a semana, este momento simbólico, assim como um conjunto de atividades e publicações especiais nos canais oficiais do município, quer no Facebook, quer no Instagram, prestarão tributo à sardinha assada que, «mesmo sem festival, continua a ser rainha em Portimão».

De igual forma, nas datas que seriam dedicadas ao festival, serão efetuadas entrevistas com visitantes e reportagens junto dos habituais restaurantes parceiros do Festival da Sardinha, ao mesmo tempo que será criada uma dinâmica de memórias nos Facebook e no Instagram, transportando os que assistirem a esses apontamentos numa viagem no tempo, até alguns dos momentos mais altos do certame.

A data oficial da próxima edição do Festival da Sardinha será divulgada no dia 9 de agosto.