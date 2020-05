Mercados de Silves reabrem a 5 de maio com uso obrigatório de máscara

Autoridades definiram uma série de procedimentos a adotar.

No âmbito da implementação gradual do desconfinamento mediante o levantamento faseado de restrições e a consequente reabertura progressiva da economia, uma equipa constituída pela Delegada Local de Saúde Pública, a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, e os Presidentes de Junta das Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho, tem vindo a realizar avaliações presencias a todos os mercados municipais, analisando as características e necessidades de cada um para que possam voltar a entrar em funcionamento a partir do próximo dia 5 de maio (terça-feira), mediante o cumprimento de regras de distanciamento social e higienização dos espaços conforme indicação da Direção-Geral de Saúde.

Neste sentido, por forma a permitir a reabertura em segurança dos mercados municipais, a equipa reuniu com todos os comerciantes que exploram espaços naquelas estruturas, no sentido de concertar e esclarecer as regras que terão de ser observadas para permitir o reinício da atividade.

Entre os procedimentos a adotar, estão: a afixação de informação relevante alusiva às regras de higiene e condutas sociais; o controlo de acessos em função da capacidade de carga legalmente prevista, tendo em conta, designadamente, a área e as especificidades arquitectónicas do espaço; definição de um fluxo de circulação perfeitamente perceptível para os utilizadores do espaço; colocação de linhas de contenção ou, quando possível, implementação de barreiras físicas que permitam salvaguardar distâncias mínimas, permitindo manter o distanciamento social e evitar a tendência de tocar nos produtos e reduzir a hipótese de contaminação por contacto ou por gotículas, particularmente relevante nas bancas de venda de peixe; colocação de dispensadores de álcool gel para a desinfeção das mãos na entrada principal e em diferentes locais no interior do espaço e acionar um plano de limpeza e higienização do espaço, identificando-se claramente a periodicidade da intervenção e quem a executou, podendo ficar registada e afixada a informação no placard criado na entrada para informação importante ao público.

Será também obrigatório o uso de máscara no interior do mercado.

No que aos comerciantes diz respeito, os mesmos deverão instalar dois dispensadores de álcool gel, um para uso próprio e outro para os clientes, utilizar equipamento de protecção individual obrigatório, como máscara e/ou viseira, tendo ainda sido definido o protocolo de higienização de mãos no decorrer da venda e manuseamento de produtos.

Foi também estabelecida uma entrada exclusiva para reabastecimento de produtos.