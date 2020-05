Mercados ambulantes de alimentos em Loulé e Quarteira reabrem

Mercados ambulantes de produtos alimentares em Loulé, ao sábado, e em Quarteira, à quarta-feira, retomam a sua atividade no próximo dia 16 de maio, após uma paragem imposta pelas medidas de contingência para a propagação da COVID-19, com medidas acrescidas de segurança sanitária.

Assim, em Loulé, é já este sábado que reabre o mercado em que muitos produtores locais vêm vender fruta, legumes, enchidos, queijos e outros, um espaço comercial que, pelo seu tipicismo, atrai muitos visitantes.

No entanto, são várias as iniciativas que a Loulé Concelho Global está a levar a cabo para garantir que os compradores e vendedores tenham a máxima segurança em termos sanitários, mitigando uma possível propagação do vírus.

Os espaços reservados a cada operador serão relocalizados, de forma a garantir 2,5 metros de distanciamento entre bancas, alargando desta forma o mercado à Praça da República. Todos os acessos às lojas na envolvente do Mercado estarão desobstruídos e sem operadores na sua proximidade.

Os operadores terão de usar obrigatoriamente máscara e/ou viseira, bem como uma solução de álcool (gel ou líquido), no desenvolvimento da sua atividade comercial.

Neste espaço, irá realizar-se em permanência uma ação de sensibilização na entrada norte da Praça da República, promovida pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. No recinto existirão ainda painéis informativos com as recomendações da Direção-Geral de Saúde.



Durante os dias 16 e 23 de maio, também os operadores terão uma formação dinamizada por uma técnica de Higiene e Segurança Alimentar no sentido de reforçar os comportamentos seguros na comercialização dos produtos.

Serão colocados contentores de resíduos nas principais entradas deste mercado para a deposição de máscaras e luvas dos clientes/visitantes.



As instalações sanitárias que se encontram na Cerca do Convento ficarão disponíveis para utilização dos operadores, no período compreendido entre as 6h00 e as 15h00.

Após a realização do mercado, durante a tarde de sábado, esta zona será alvo de uma limpeza reforçada e de desinfeção levadas a cabo pelos serviços de salubridade do município.

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé salienta que «o que se pretende é retomar a atividade económica com a garantia da máxima segurança, quer para os compradores, quer para os operadores e, nesse sentido, iremos canalizar meios e recursos humanos para que seja possível voltar aos poucos à normalidade sem pormos em causa o trabalho realizado até aqui no combate à propagação do novo Coronavírus».

Já em Quarteira, no tradicional mercado semanal de frutas, legumes e outros bens alimentares, impõem-se muitas destas medidas, sendo que a Junta de Freguesia de Quarteira, entidade responsável pela gestão do espaço, decidiu separar os vendedores em dois grupos que marcarão presença de forma rotativa, para que seja possível cumprir as regras de afastamento social.

Também neste recinto haverá uma campanha de sensibilização e os vendedores usarão máscara e/ou viseira e terão de desinfetar as mãos enquanto durante a sua atividade.