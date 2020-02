Mercado de Portimão celebra mais uma Festa da Laranja

Citrino terá preço especial de venda.

O Mercado da Avenida S. João de Deus, em Portimão, promove entre 11 e 15 de fevereiro, pelo 12º ano consecutivo, a Festa da Laranja.

Durante cinco dias, os clientes poderão adquirir este citrino algarvio ao preço especial de 0,69 cêntimos o quilo e experimentar, entre as 10h00 e as 12h00, as propostas apresentadas pelos alunos dos cursos de Cozinha e de Restauração e Bebidas da Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão – Turismo de Portugal IP, que realizarão diversas demonstrações culinárias.

Todos os sectores de atividade do Mercado vão aderir à festa e estarão envolvidos com promoções e algumas ofertas especiais, enquanto o sector das hortofrutícolas decorará as suas bancas a rigor com elementos alusivos à laranja.

Por sua vez, os estabelecimentos «Cafetaria Bar ZDT» e «Casa das Bifanas» irão aderir á temática com menus especiais.

Na sexta-feira, 14 de fevereiro, terá lugar a partir das 10h00 uma mega-aula de ginástica, dinamizada pelos alunos da classe municipal «Diabetes em Movimento», destinada particularmente a pessoas com diabetes tipo 2, mas também aberta a toda a população, e que decorrerá junto à entrada principal do Mercado.

De referir que todas as iniciativas, demonstrações e degustações culinárias são de acesso livre e participação gratuita.

A Festa da Laranja é uma coorganização do Sector das Hortofrutícolas e da Câmara Municipal de Portimão, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão – Turismo de Portugal, IP. e Escola Profissional Gil Eanes de Portimão, contando com o apoio da Rádio Alvor FM.