Mercado Abastecedor de Faro confirma bons resultados financeiros

Mercado Abastecedor de Faro (MARF) confirma bons resultados financeiros e contas consolidadas mesmo em tempo de COVID–19.

O MARF, maior mercado público abastecedor do sul do país, terminou o terceiro trimestre de 2020 com contas consolidadas e positivas ao confirmar um resultado líquido de 385,5 mil euros, correspondendo a uma rendibilidade do capital próprio anualizada de 4,3 por cento e uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 33 por cento.

O Mercado Abastecedor da Região de Faro é uma empresa pública que junta o grupo SIMAB, da Papública, e a Câmara Municipal de Faro, reunindo cerca de uma centena de operadores numa área correspondente a 32 hectares.

Os números agora apresentados surgem numa altura em que o MARF está a fazer um forte investimento para fazer frente à situação de pandemia originada pela COVID-19, e permitem a apresentação de margens operacionais positivas de 62,4 por cento e 42,6 por cento, ao nível do EBITDA que ascendeu a 729,9 milhões de euros e do EBIT, que é superior a 505,5 milhões de euros, um desvio positivo em 0,3 por cento, respetivamente.

Destaque também para uma redução da dívida financeira líquida que continua a ser um dos objetivos, tendo este ano já ultrapassado os 32 por cento.