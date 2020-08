Mercado Abastecedor de Faro com bons resultados financeiros em 2019

Ano de 2019 foi positivo para o MARF.

O Mercado Abastecedor de Faro (MARF), maior mercado abastecedor público do sul do país, viu os números das suas contas relativas a 2019 «confirmarem a sua rentabilidade operacional e a solidez da sua estrutura financeira», com um resultado líquido de 634500 euros, correspondente a uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 40 por cento e a uma rentabilidade do capital próprio de 5,6 por cento.

Destaque também para uma redução da dívida financeira líquida em 32,3 por cento, quando comparado ao ano anterior, desta plataforma logística e de distribuição agroalimentar que serve toda a região do Algarve e que tem o município de Faro entre os seus acionistas.

Os números relativos ao segundo trimestre deste ano, período em que o país e o mundo atravessam uma crise originada pela COVID-19, destacam um investimento de 660800 euros, dos quais 657000 euros são correspondente à empreitada de construção do novo edifício da DPD/Chronopost.

Destaque, neste segundo trimestre, para o resultado líquido de 255500 euros, correspondendo a uma rendibilidade do capital próprio (anualizada) de 4,4 por cento e a uma margem líquida sobre os rendimentos operacionais de 32,8.

A MARF, SA apresentou ainda margens operacionais positivas de 62,3 por cento e 42,6 por cento ao nível do EBITDA e do EBIT, respetivamente, com o EBITDA a ascender a 486400 euros e o EBIT a crescer 336800 euros.

A atividade operacional da empresa gerou, no segundo trimestre de 2020, um fluxo líquido positivo de 419000 euros.