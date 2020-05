Mercadão reforça presença no Algarve com novas áreas de entrega

Mercadão apostou em novas áreas de entrega em Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, Portimão e Vilamoura. Em junho chegará a Armação de Pêra e Lagos.

Desde março, o Mercadão recrutou mais de 250 novos colaboradores que fazem a recolha e entrega em duas horas nos principais centros urbanos de Portugal.

O marketplace, que surgiu em 2018 como pioneiro, com entregas em duas horas do Pingo Doce e outras retalhistas (Body Shop, Science4You, Lev, de entre outras), viu as suas vendas multiplicarem por sete face ao período pré-pandemia e reforçou o recrutamento para fazer face ao crescimento do negócio.

«Temos mais shoppers nas cidades onde já estávamos presentes e abrimos novas áreas de entrega, para chegar a cada vez mais portugueses», refere Gonçalo Soares da Costa, CEO da empresa.

Das novas áreas destaca-se o alargamento de entrega no Algarve.

Apesar do crescimento da procura, «não subimos a taxa de entrega, que continua a ser gratuitas em compras acima de 100 euros», condições válidas mesmo para as entregas no mesmo dia, que pesam cerca de 60 por cento do total, segundo a empresa.

«O recrutamento dos novos personal shoppers foi decisivo para voltarmos às entregas rápidas, que nos distinguem no mercado português: entregas a partir de duas horas, em intervalos de entrega de apenas 30 minutos», adianta o mesmo responsável.

O crescimento rápido da procura trouxe novos desafios. Para manter a qualidade do serviço, o Mercadão investiu em formação, numa nova solução de e-learning para apoiar os novos shoppers, e em processos relacionados com higiene e segurança (distribuição de máscaras e gel desinfectante bem como novos procedimentos de higienização.

«Este investimento foi crítico para a qualidade do serviço prestado pelo Mercadão», o marketplace líder em satisfação no Portal da Queixa desde agosto de 2019, consecutivamente.