Meire Gomes deu cor às caixas de eletricidade em Armação de Pêra

Artista decorou os equipamentos.

Durante os meses de abril e maio, várias caixas de eletricidade na vila de Armação de Pêra, foram intervencionadas, desta feita decoradas pela artista Meire Gomes, numa iniciativa da Câmara Municipal de Silves.

Esta ação, que «pretende ampliar o interesse pela Arte no concelho, bem como melhorar a qualidade do espaço urbano», vem na continuidade de um projeto iniciado pela autarquia, em 2016, com a pintura em graffiti das caixas de eletricidade dispersas pela cidade de Silves, no âmbito da comemoração do Dia Internacional das Cidades Educadores.

Posteriormente, a iniciativa foi alargada às restantes freguesias, e o município de Silves «pretende continuar a dinamizar nas restantes localidades» do concelho.