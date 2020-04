Marinha vem a Loulé formar para a boa higienização das escolas

Medida preparatória para o regresso às aulas.

O grupo de descontaminação da Marinha Portuguesa estará na Escola Secundária de Loulé amanhã, dia 30 de abril, às 14h00, para apoiar a direção do estabelecimento na preparação do espaço físico, na sequência da retoma das aulas dos 11º e 12º anos, prevista para o próximo dia 18 de maio.

Numa ação conjunta do Ministério da Educação e do Ministério da Defesa Nacional, a Escola Secundária de Loulé receberá amanhã à tarde uma ação de sensibilização e de formação para a higienização dos espaços escolares, realizada por Helena Fernandes, médica farmacêutica naval e coordenadora do grupo de descontaminação da Marinha Portuguesa.

Esta ação será seguida de uma demonstração realizada pela equipa de descontaminação, com o intuito de informar e capacitar os trabalhadores e diferentes agentes da escola para uma correta higienização dos espaços no cenário atualmente vivido de pandemia da COVID-19.

O presidente da Câmara de Loulé congratulou-se com esta iniciativa do Governo e adiantou que «fonte da Marinha informou a autarquia de que tudo indica que esta ação, coordenada a nível nacional, será provavelmente alargada a outros estabelecimentos escolares, esperando-se assim indicações para breve do agendamento na Escola Secundária Laura Ayres, em Quarteira».