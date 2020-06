Marinha reforça presença em Quarteira com novos equipamentos

Depois da ativação da Estação Salva-Vidas, na passada semana, Quarteira assistiu esta terça-feira à entrada em funcionamento de mais dois equipamentos que integram o dispositivo de segurança em águas algarvias: o novo Posto da Polícia Marítima de Quarteira e a relocalização da Delegação Marítima de Quarteira.

É no edifício onde funcionavam as antigas instalações do ex-IPTM, à entrada do Porto de Pesca, que ficam agora instalados os dois serviços, ao abrigo do protocolo celebrado em 2019 entre o município de Loulé e a Autoridade Marítima Nacional.

Serão suportados por meios náuticos e terrestres, nomeadamente uma viatura ligeira, uma mota de água e um atrelado para reboque com capacidade para uma embarcação com cerca de 12 metros.

Numa cidade que vive uma forte ligação ao mar, estes equipamentos traduzem-se numa maior segurança no que respeita ao salvamento e socorro a náufragos, assim como mais fiscalização e policiamento, proporcionando um melhor serviço público na área de Quarteira, não só aos residentes mas também aos turistas que por aqui passam ao longo de todo o ano, em especial durante a época balnear.

Para Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, «este é também um momento particularmente emotivo para todos os quarteirenses já que constitui um retomar de uma antiga presença da Marinha nesta cidade, entidade com a qual a comunidade local manteve ao longo de décadas uma forte ligação».