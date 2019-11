Maria José Vasques expõe os seus presépios em Altura

Galeria Prof. Luís Amaro, na Junta de Freguesia de Altura, vai acolher a mostra.

A coleção de presépios de Maria José Vasques estará patente em Altura entre os dias 8 de dezembro e 6 de janeiro. A inauguração está marcada para as 15h00 do dia 8, com a participação do Grupo de Cantares de Odeleite.

Maria José Vasques foi professora de Artes e apaixonou-se desde cedo pelas singulares representações da Natividade que ia encontrando nas suas experiências e viagens.

Para a exposição traz cerca de 100 exemplares, uma parte do universo da sua coleção que inclui presépios de várias partes do mundo, adquiridos ao longo de 35 anos.

A colecionista partilha deste modo «o seu amor pela arte presepista, cheia de imaginação, diversidade de cor, texturas e materiais».

Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Altura, com o apoio do município de Castro Marim, que poderá visitar de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 16 horas.