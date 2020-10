Maria do Pomar já entrega cabazes de fruta e legumes no Algarve

Maria do Pomar, a marca online de venda de legumes e frutas ao domicílio, já está disponível no Algarve.

A Maria do Pomar, a marca online de venda de legumes e frutas ao domicílio, já corre Portugal continental de norte a sul.

A empresa portuguesa alarga agora a sua área de entrega a todas as cidades nacionais, inclusive do Algarve, com o intuito de levar a casa de qualquer pessoa, de forma rápida, os cabazes de alimentos naturais.

Para comemorar a expansão e o início da nova estação, a Maria do Pomar tem ainda disponível um cabaz com alimentos alusivos ao São Martinho.

Depois da Lisboa, Porto e margem sul do Tejo, a elevada procura e a vontade de dar mais tempo à vida de todos os portugueses leva o serviço de entrega de cabazes a qualquer ponto do país, sobretudo às à zona do interior, onde existe uma maior escassez deste tipo de serviços.

Para quem deseje receber em casa frutas e legumes pode comprar online, de forma individual ou em cabazes, de acordo com as necessidades de cada família.

A Maria do Pomar disponibiliza ainda cabazes com tamanhos e composições diferentes, existindo a possibilidade de personalização, a partir dos 19,50 euros.

Independentemente da região do país, em encomendas superiores a 16,50 euros não é cobrada qualquer taxa pela entrega.

«Já levávamos os nossos produtos aos principais centros urbanos, mas rapidamente percebemos, também devido à excelente adesão, que deveríamos ir mais longe. Queremos colmatar um problema que sabemos existir em todo o território: a falta de serviços que entreguem em casa das pessoas alimentos saudáveis e frescos, de forma rápida e cómoda. Assim, queremos ser a solução para a população portuguesa que tem sempre frutas e legumes disponíveis», explica Rafael Moreira, administrador da Maria do Pomar.

O novo cabaz de São Martinho disponível na Maria da Pomar é composto por diversos produtos nacionais e da época.

Desde castanhas, abatata doce ou romãs, junta-se ainda o mel, açúcar amarelo, dióspiros e laranjas.

O cabaz está disponível em tamanho médio e grande, com um custo de 49,99 euros e 34,99 euros, respetivamente.

A juntar às frutas e legumes disponíveis, a Maria do Pomar tem ainda sete variedades de bebidas vegetais Shoyce, que podem ser adicionadas aos diferentes cabazes.

Avelã, aveia ou amêndoa são alguns dos sabores disponíveis.