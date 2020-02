Março traz Dead Combo, Monólogos da Vagina e Madagáscar a Albufeira

Auditório apresentou programação para todas as idades.

O Auditório Municipal de Albufeira revelou a sua programação para o mês de março, com várias propostas que, segundo o município, «voltam a prometer excelentes momentos».

Logo no dia 1 de março, domingo, o Auditório Municipal abre-se aos mais novos para o filme «O Herói da Quinta», às 15h00, com entrada livre. A história centra-se num jovem galo chamado Toto, que tenta salvar da bancarrota a casa onde vive, através de um combate de boxe com um profissional.

Depois, a 20 de março, sexta-feira, às 21h30, as atenções vão todas para a XXIX Grande Gala Internacional do Acordeão, que volta a reunir conceituados acordeonistas de renome nacional e internacional, como o francês Jérémy Lafon, campeão do mundo, e intérpretes portugueses de reconhecido mérito: David Mendonça, Jorge Alves e Francisco Saboia.

Com entrada livre, esta Gala vai ser apresentada em diversos dias e locais de Albufeira, além da data no Auditório: a 12 de março, quinta-feira, em Ferreiras (Ascratia), às 21h30; 15 de março, domingo, em Paderne (salão da Casa do Povo de Paderne), às 15h00; 18 de março, quarta-feira, na Guia (Salão Cultural e Recreativo da Guia), às 21h30; 22 de março, domingo, em Olhos de Água (Edifício da Junta de Freguesia de Olhos de Água), às 21h30.

Também presente na programação está a voz de Raquel Peters, que se fará ouvir em mais um espetáculo com os Al-Buhera. Músicas vindas de outros continentes melódicos reúnem-se com uma voz fadista e embarcam, a «todo o pano», numa viagem pelo tempo, entre a tradição e o experimentalismo. Vai ser a 14 de março, sábado, às 21h30, e os bilhetes custam cinco euros.

Os mais novos vão voltar a sentar-se para assistir, a 22 de março, um domingo, às 15h30, ao musical «Madagáscar». Com um custo de 10 euros, o espetáculo conta a história de um grupo de amigos inseparáveis, que escapam do zoológico do Central Park (Nova Iorque) e se deparam com uma viagem inesperada ao mundo insano de Madagáscar.

O Dia Mundial do Teatro volta a ser assinalado a 27 de março, sexta-feira, com o espetáculo «Monólogos da Vagina», às 21h30. Os monólogos da vagina são compostos por vários pequenos textos/monólogos, e cada um deles lida com a experiência feminina, abordando assuntos como sexo, imagem corporal, amor, nascimento e outros. Os bilhetes custam 12 euros.

A programação do Auditório em março termina «em grande», com um concerto dos Dead Combo, a 28 de março, sábado, às 21h30.

Os álbuns da banda têm sido largamente elogiados em Portugal e no estrangeiro, recebendo vários prémios para «Álbum do Ano». «Lusitânia Playboys» (2008), o terceiro disco de estúdio, foi eleito «Álbum da Década» pelo jornal Expresso.

A história dos Dead Combo — a dupla formada por Tó Trips e Pedro Gonçalves —, começou em 2003 na sequência de um convite do radialista Henrique Amaro (Antena 3) para compor e gravar a canção «Paredes Ambience», incluída no disco de homenagem a Carlos Paredes «Movimentos Perpétuos – Música para Carlos Paredes». As entradas para assistir ao concerto têm um custo de 15 euros.