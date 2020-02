Marco Rodrigues leva um «Copo Meio Cheio» de fado a Messines

Mais uma sessão da rubrica Lado B, da Câmara Municipal de Silves.

O auditório Francisco Vargas Mogo, em São Bartolomeu de Messines, irá receber a próxima sessão do Lado B, com o fadista Marco Rodrigues. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, terá lugar no dia 13 de março, pelas 21h30.

Neste espetáculo, o artista apresenta ao vivo «Copo Meio Cheio», o seu novo disco, sucessor de «Fados do Fado», nomeado para um Grammy Latino.

Com um custo associado de 10 euros, os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos quer através da bilheteira online BOL, quer nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude).

Poderão, ainda, ser adquiridos no próprio dia do espetáculo, no local, a partir das 20h00, caso haja disponibilidade de bilheteira.