Marcelo Rebelo de Sousa visitou o concelho de Alcoutim

Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa visitou Alcoutim, no contexto das visitas programadas a todos concelhos do Algarve, no dia 13 de setembro.

Recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, Osvaldo dos Santos Gonçalves, o Chefe de Estado passou pelos três Lares existentes no Município (Martim Longo, Balurcos e Alcoutim), onde apreciou o trabalho levado a cabo por todos os envolvidos no funcionamento destas instituições, com maior empenho neste contexto difícil de pandemia.

No seguimento, Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido pela Direção, treinador e atletas do Grupo desportivo de Alcoutim no Centro Náutico da Vila.

Na agenda do Presidente esteve também o Jantar de trabalho com Presidentes das Câmaras Municipais do Algarve que se realizou no Hotel D’Alcoutim.

Já fora da agenda oficial, o Chefe de Estado passeou pelas ruas de Alcoutim e no dia seguinte teve oportunidade de manter os seus hábitos visitando a Praia Fluvial do Pego Fundo.

O município de Alcoutim honra-se da visita do Presidente da República, e de com a sua visita ter tido a possibilidade e visibilidade de mostrar projetos sociais tão importantes no território, de duas áreas bem distintas, a de apoio social à terceira idade e formação desportiva de jovens.