Marcel Keizer: «não sei se foi o último jogo do Bruno Fernandes»

No final da partida que terminou com a vitória do SL Benfica sobre o Sporting, Marcel Keizer estava visivelmente desiludido com o desfecho da partida.

O técnico holandês, no entanto, realçou o «bom começo da equipa, com oportunidades de golo que não soubemos aproveitar».

Abordando a escolha do esquema de três centrais, Keizer assume que «depois do segundo golo do Benfica alterámos para o esquema clássico, tentámos ir para cima mas correu mal».

Marcel Keizer assume ainda «toda a responsabilidade pela equipa», garantindo que a equipa vai «aguentar este resultado pesado e estaremos preparados para a primeira jornada do campeonato».

O técnico holandês do Sporting assumiu ainda que Acuña e Coates estavam algo «cansados pela disputa da Copa America», mas que mesmo assim «assumi a decisão de os utilizar».

Questionado sobre o tema do momento no mercado português, a saída de Bruno Fernandes, Keizer manteve a dúvida: «não sei se foi o último jogo do Bruno».