MAR Shopping Algarve volta a sensibilizar para o cancro da próstata

MAR Shopping Algarve volta a contribuir para o diagnóstico precoce do cancro da próstata com a terceira edição da campanha «Prevent it Like a Gentleman».

A iniciativa solidária do MAR Shopping Algarve, que se realiza em parceria com a Clínica HPA, localizada no centro comercial, pretende sensibilizar para o combate aos problemas de saúde masculina com um rastreio gratuito ao cancro da próstata, que pode ser realizado de 12 a 22 de outubro.

A campanha de sensibilização para o cancro da próstata e saúde mental masculina conta ainda com duas exposições temporárias.

Estas terão lugar no MAR Shopping Algarve em parceria com a Triumph Portugal, que abriu recentemente uma loja na região. De 12 a 27 de setembro será possível visitar uma exposição de motos e uma exposição fotográfica da Triumph Portugal, com o tema «A história da Triumph».

O rastreio ao cancro da próstata, que é aberto a toda a população masculina e que se realiza através de análises ao sangue, tem de ser marcado previamente na Clínica HPA do MAR Shopping Algarve ou através do contacto 707 28 28 28.

Nas duas edições anteriores, a campanha «Prevent it like a Gentleman» contribuiu para a realização de cerca de 300 exames de rastreio ao cancro da próstata, permitindo identificar alguns casos em fase inicial.

Herman Gewert, diretor geral do MAR Shopping Algarve, sublinha que «a adesão da população masculina às campanhas de rastreio, realizadas nos últimos dois anos no MAR Shopping Algarve, é uma motivação para continuarmos a promover esta iniciativa e contribuirmos para a saúde e o bem-estar da comunidade algarvia».

Em anos anteriores, a campanha «Prevent it like a Gentleman» associou-se à Distinguished Gentleman’s Ride Algarve, um desfile temático que anualmente reúne centenas de cavalheiros (e senhoras), em motos clássicas ou vintage, para aumentar a consciencialização sobre o cancro da próstata e saúde mental masculina.

Este ano, a organização internacional da iniciativa Distinguished Gentleman’s Ride optou por desafiar os participantes a fazer um passeio individual e seguro, sem aglomerados, a 27 de setembro.