MAR Shopping Algarve tem o primeiro restaurante Baja Fresh da Europa

Baja Fresh, o primeiro restaurante na Europa da cadeia norte-americana de comida mexicana grelhada, ao estilo californiano, acaba de inaugurar no MAR Shopping Algarve, em Loulé.

A novidade traz, pela primeira vez a Portugal, ao Algarve, o conceito baseado na confeção de pratos de comida mexicana fresca, tradicional e grelhada, a partir de produtos confecionados sempre à mão e sem ingredientes processados, agora disponíveis na zona de restauração do MAR Shopping Algarve.

Burritos, tacos, saladas e bowls, quesadilhas, fajitas e nachos, entre outros, todos eles pratos mexicanos confecionados com ingredientes frescos, não embalados ou refrigerados, fazem agora parte do menu do MAR Shopping Algarve, com as opções Baja Fresh a juntarem-se à zona de restauração do centro comercial de Loulé.

Para Herman Gewert, diretor-geral do MAR Shopping Algarve, «apostamos cada vez mais numa oferta diferenciada e de qualidade, assegurando a presença de conceitos exclusivos e opções que os nossos visitantes só encontram no MAR Shopping Algarve. A par da variedade e exclusividade gastronómicas temos uma zona de terraço exterior ampla que convida a desfrutar de uma refeição diferente da que tipicamente se encontra num centro comercial».

Entre as várias opções de restauração disponíveis no MAR Shopping Algarve, recorde-se que estas incluem um conceito único em centros comerciais no país: a Algarve Chef Experience que trouxe ao food court do MAR Shopping Algarve quatro restaurantes da autoria dos Chefs Leonel Pereira (Thai Brás), Louis Anjos (My Pastta), Guy Doré (G’s Bistro) e José Domingos (Portuguese Lab), proporcionando novas experiências gastronómicas exclusivas em alta cozinha a preços acessíveis.