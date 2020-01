MAR Shopping Algarve recebe Troféu de Ano Novo de «Dog Puller»

Superfície comercial foi escolhida para a primeira competição de 2020 do Campeonato Nacional de «Dog Puller».

A ter lugar junto à Woof Land, a recém-inaugurada Pet Area do MAR Shopping Algarve, a competição «Puller Troféu de Ano Novo» irá realizar-se no dia 11 de janeiro, entre as 11h00 e as 17h00.

O centro foi escolhido «por reunir as condições ideais para acolher esta competição». O programa, esse, segundo a organização, será «diferente e muito divertido entre cães e humanos».

E se para os experientes na matéria a participação neste «cãopeonato» pode já ser uma prova habitual, o «Dog Puller convida ao exercício físico de todos os participantes, independentemente do porte atlético e experiência neste desporto».

Sendo uma modalidade muito entusiástica para os atletas de quatro patas, desenrola-se em torno de um único objeto: o Puller, um género de anel roxo, constituindo uma ferramenta de treino interativa que proporciona treinos eficazes, aliando força, coordenação e resistência.

O evento junto à Woof Land do MAR Shopping Algarve irá ter início às 12h00 (após registo dos participantes) com a disciplina de «Puller Running», em categorias como puppy, mini, para, maxi, drive, micro, seguindose a disciplina de «Puller Jumping» nas mesmas categorias.

A participação em cada disciplina da competição, corrida ou salto, tem um custo de 6 euros por cão, ou preço combinado de 10 euros por cão, se escolher participar nas duas disciplinas (Running + Jumping).

As inscrições estão abertas até ao final do dia 9 de janeiro de 2020 através do formulário disponibilizado para o efeito. O pagamento da inscrição deverá ser feito mediante transferência até ao mesmo dia (mais informações podem ser pedidas por e-mailmailto:[email protected]).