MAR Shopping Algarve recebe exposição sobre os 40 anos da UAlg

Até dia 15 de gosto, os frequentadores do centro comercial podem encontrar a exposição «Universidade do Algarve – 40 Anos a Criar Futuro» no Piso 1 da superfície.

Trata-se de uma iniciativa no âmbito da comemoração do 40º aniversário da academia algarvia, na qual se celebra o percurso da instituição e se revisitam alguns dos seus momentos mais relevantes, desde a fundação à atualidade.

Iconografias, vídeos e fotografias permitem aos visitantes da superfície comercial interagir com as várias áreas de investigação da instituição e conhecer o contributo que estão a oferecer ao desenvolvimento global, nomeadamente através das linhas de investigação inseridas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.

Para Herman Gewert, diretor geral do MAR Shopping Algarve, «o contributo local da Universidade do Algarve visa um desenvolvimento à escala global, concretamente no combate à degradação das condições de vida no nosso planeta, motivo que nos levou a querer acolher esta exposição e a contribuir para a visibilidade deste laboratório de ensino e investigação, a celebrar 40 anos de existência e serviço».