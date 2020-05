MAR Shopping Algarve lança linha para combater isolamento social

Linha telefónica pretende ajudar os que mais sofrem com o confinamento.

O MAR Shopping Algarve, em parceria com a Junta de Freguesia de Almancil e a Guarda Nacional Republicana, lançou uma linha telefónica gratuita, para apoiar os que mais sofrem com a solidão e o isolamento social, numa altura em que estas problemáticas são exacerbadas pelas medidas de confinamento que se vivem desde março, devido à pandemia mundial da COVID-19.

«Longe da vista, perto do coração» é o mote da iniciativa, que pretende estreitar a distância com a população mais idosa, bem como com aqueles que vivem sozinhos ou longe do centro da cidade. Devido ao distanciamento social recomendado, as restrições a nível de visitas de família ou da simples saída para falar com os vizinhos foram alguns dos fatores que acentuaram o isolamento destes grupos.

«Com uma simples chamada, o objetivo é que, do outro lado da linha, se encontre alguém para conversar, assim como esclarecer dúvidas e colocar questões sobre o estado da situação», explica fonte da superfície comercial.

A iniciativa pretende «mostrar que ninguém está sozinho e que há alguém a quem ligar para falar de forma amigável e aberta, seja para partilhar sentimentos ou obter informação».

A linha de apoio telefónico agora criada «é um contributo no sentido de apoiar a população local, considerando as necessidades que possam existir no atual contexto. É gratuita e está acessível através do 800 297 575, estando disponível de segunda a sexta-feira, das 11h00 às 15h00.