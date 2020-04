MAR Shopping Algarve doa cabazes a famílias de Faro e Loulé

Superfície algarvia junta-se à «irmã» do Norte para entregar cabazes alimentares, porta a porta, a cerca de 200 famílias carenciadas dos concelhos de Faro, Loulé e Matosinhos.

A iniciativa da Ingka Centres em Portugal, que detém o MAR Shopping Algarve e o MAR Shopping Matosinhos, está a apoiar agregados que somam as dificuldades financeiras ao isolamento social imposto pelo estado de Emergência declarado em resposta à crise da COVID-19.

As famílias que estão a receber este apoio, que se estende por três meses, foram sinalizadas por entidades como a União de Freguesias de Faro, Junta de Freguesia de Montenegro, GNR de Faro, centros Re-Food de Almancil e de Leça da Palmeira (esta última com instalações no MAR Shopping Matosinhos) e Câmara Municipal de Matosinhos.

A ação conta ainda com o apoio da Prosegur, que disponibiliza viaturas para o transporte e entrega dos cabazes.

Ana Machado, Community Engagement Manager da Ingka Centres em Portugal, explica que «logo que sentimos que a crise iria implicar medidas mais restritivas, os centros comerciais MAR Shopping Algarve e MAR Shopping Matosinhos iniciaram uma série de contactos com instituições das comunidades que nos são próximas, bem como com os nossos parceiros, para perceber como poderíamos apoiar as populações neste momento tão difícil».

«Percebemos então que as autarquias já estavam a assegurar circuitos de entrega de compras de supermercado e de medicamentos a idosos em isolamento social dos respetivos concelhos, mas que começava a chegar um número significativo de pedidos de apoio por parte de famílias já carenciadas que, na presente conjuntura, viram as suas situações económicas agravarem-se. São estas que estamos a apoiar» acrescenta Ana Machado.

A responsável admite ainda que na lista de beneficiários desta ação encontram-se situações sociais «muito complicadas. Estamos a entregar cabazes completos, que incluem desde enlatados a produtos frescos. Em alguns casos, tivemos de os adaptar porque muitos dos agregados não têm sequer um fogão para cozinhar».

Com esta iniciativa, a Ingka Centres inicia um plano «que prevê desde o apoio aos seus lojistas, a disponibilização de conteúdos de entretenimento às famílias e a ajuda às populações mais frágeis da comunidade».