MAR Shopping Algarve cria agenda semanal de atividades no Woof Land

MAR Shopping Algarve eleva o conceito pet friendly e cria agenda semanal de atividades para os visitantes de quatro patas.

Visitar o MAR Shopping Algarve na companhia de um amigo de quatro patas vai cada vez mais além de encontrar um espaço amigo dos animais de estimação (pet friendly).

Com a Woof Land e uma nova agenda semanal e mensal de atividades dedicada aos visitantes patudos, haverá dicas e truques gratuitos, workshops, jogos, treinos personalizados e outras surpresas regulares.

Assim, o MAR Shopping Algarve convida os frequentadores a aproveitarem ao máximo o tempo com os seus animais, na pet area exterior dedicada ou no espaço interior, com toda a comodidade.

Dicas e truques gratuitos, workshops de socialização e jogos de estimulação mental, aulas de treino personalizado entre tutores e cães, são algumas das atividades disponíveis já a partir de fevereiro.

Para quem sonha ter um novo amigo de quatro patas, o MAR Shopping Algarve vai ainda promover campanhas regulares de adoção de patudos que estão ao cuidado de instituições da região e que procuram uma nova família responsável.

Se, por vezes, treinar e brincar com os animais pode não ser fácil, por falta de tempo ou, noutros casos, de proximidade de um centro de treino profissionalizado, a Woof Land facilita o processo.

A nova agenda da Woof Land foi pensada por profissionais especializados e é liderada por Sara Tails, reconhecida treinadora de cães, bloguer e dona da Ginja Maria, do Baco, da Maria, do Baileys e do Beirão.

Para quem deseja ter aulas de treino personalizado, os profissionais especializados da Woof Land vão estar disponíveis, semanalmente, para ensinar como desenvolver uma relação com os patudos com base no afeto e no respeito.

Nestas aulas é disponibilizado acompanhamento para que os tutores possam ter consciência das necessidades e capacidades do cão e, deste modo, possam treiná-lo com maior eficácia e, consequentemente, para que a família possa ter um animal mais calmo, relaxado e confiante.

Se, por outro lado, os donos e cães precisarem de apoio para melhorar a sua relação, a Woof Land disponibiliza workshops de socialização todos os meses, trabalhando no sentido de prevenir maus hábitos e comportamentos problemáticos, e com o intuito de garantir uma melhor relação entre os tutores e os cães. Neste workshop também serão introduzidos alguns comandos básicos de obediência como «senta», «deita» e «larga».

Ainda, reconhecendo a importância do exercício físico e mental para garantir o bem-estar diário dos amigos patudos, e para que estes cresçam equilibrados, a Woof Land garante também a realização de workshops de jogos e estimulação mental.

Nesta atividade, os profissionais da Woof Land vão focar aspetos como momentos de descanso, de interação, de lazer e falar sobre alguns tipos de brinquedos desenvolvidos especialmente para os cães, que preenchem muitas destas necessidades.

Para quem procura dicas e truques rápidos para ajudar em temas como alimentação, comportamento, higiene, socialização e brincadeiras, a nova agenda do MAR Shopping Algarve oferece sessões mensais gratuitas no interior do espaço e que podem ser aproveitadas por visitantes com dúvidas mais rápidas e, que mesmo assim, terão a oportunidade de aprender alguns truques e dicas de bem-estar dos seus patudos.

Localizada no exterior do centro e pensada para comodidade dos frequentadores com animais, a Pet Area do MAR Shopping Algarve, designada de Woof Land, conta com cerca de 200 metros quadrados, e além do serviço de dog-sitting, através do qual os animais ficam entregues e acompanhados enquanto os donos realizam as suas compras, passa agora a contar com uma agenda de atividades e eventos dedicados aos amigos de quatro patas, durante todo o ano.

Calendário das próximas atividades da Woof Land do MAR Shopping Algarve:

Truques e dicas (interior – piso 0).

Atividade gratuita com duração aproximada de 30 minutos.

Fevereiro: 1/02 às 15h00; março: 7/03; abril: 4/04; maio: 02/05; junho: 06/06 (restantes horários em confirmação).

Workshop Socialização (espaço exterior – pet area)

Custa 10 euros de inscrição e duração aproximada de 45 minutos.

Fevereiro: 9/02 às 18h00; março: 8/03; abril: 12/04; maio: 10/05; junho: 14/06 (restantes horários em confirmação).

Workshop Jogos e Estimulação mental (espaço exterior – pet area)

Custa 25 euros de inscrição e duração aproximada de 45 minutos.

Fevereiro: 23/02 às 18h00; março: 22/03; abril: 19/04; maio: 24/05; junho: 21/06 (restantes horários em confirmação).

Aulas de Treino (espaço exterior – pet area)

As aulas serão às quartas e sextas-feiras, das 18h00 às 19h00 para puppies e das 19h00 às 20h00 para cães adultos.



Serão 1 vez por semana (39,90 euros/mês) ou 2 vezes por semana (59,90 euros/mês). Duração aproximada de 1 hora.

Inscrições por email ([email protected]) ou presencialmente na Woof Land.