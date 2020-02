MAR Shopping Algarve alerta para prevenção e resposta a catástrofes

Iniciativa decorre no âmbito do aniversário do sismo de 28 de fevereiro de 1969, o maior a atingir Portugal no século XX, em que o Algarve foi a zona do país mais afetada.

Com o intuito de sensibilizar a comunidade para a prevenção, preparação, resposta e recuperação de catástrofes e acidentes graves, o MAR Shopping Algarve promove a iniciativa «A Comunidade e a Proteção Civil», a decorrer neste fim de semana de 28 de fevereiro a 1 de março, em conjunto com corpos de Bombeiros, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Proteção Civil da região.

Nestes dias, elementos da Proteção Civil Municipal de Loulé, Bombeiros Municipais de Loulé, Bombeiros Voluntários de Albufeira, da GNR, da Cruz Vermelha da Delegação Faro/Loulé, da Safety Communities Algarve e da revista Life Saving (Centro Hospitalar Universitário do Algarve) irão conduzir demonstrações, palestras e exposição de meios junto dos visitantes do MAR Shopping Algarve, promovendo a proteção e o socorro das populações, dos bens, do património e do ambiente, e sensibilizando a comunidade local para estas temáticas.

Segundo Herman Gewert, diretor-geral da superfície comercial, «a prevenção e preparação de situações de catástrofe e acidentes graves não devem ser ignoradas ou apreendidas apenas do ponto de vista teórico, sendo a prática e demonstração real de situações do género fulcrais para que a comunidade entenda o que pode e deve fazer em situações de emergência, e também para que se reconheça o papel fundamental que as autoridades competentes têm no contexto destas ocorrências. Somos privilegiados por viver num país com atividade sísmica bastante moderada, mas nunca é demais estarmos preparados para qualquer desastre inesperado. Esta iniciativa tem como objetivo aproximar a comunidade deste tema, de forma transversal a todas as idades, para que todos possamos estar cientes da importância de estarmos preparados para qualquer situação de emergência».

Entre as atividades programadas para os dias 28, 29 de fevereiro e 1 de março, no exterior e interior do MAR Shopping Algarve, esperam-se exposições de meios das patrulhas a cavalo, atividades cinotécnicas da guarda, palestras de segurança para a comunidade idosa, demonstrações de primeiros socorros em animais, entre outras. A programação pode ser consultada aqui.