Manuel Loff abordou em Lagoa «A Revolução portuguesa de 1974-76»

«A revolução portuguesa de 1974-76: uma revolução diferente» foi o mote para a conferência proferida pelo historiador Manuel Loff durante a tarde de sábado, 19 de outubro, na Biblioteca Municipal de Lagoa.

Esta iniciativa inscreveu-se num ciclo de conferências que a Câmara Municipal de Lagoa está a organizar no âmbito do lançamento do projeto de instalação da Casa da Cidadania nos Paços do Concelho de Lagoa e do MuCiD − Museu digital da Cidadania e dos movimentos sociais.

A conferência «A revolução portuguesa de 1974-76: uma revolução diferente» foi aberta pela vice-presidente do município de Lagoa, Anabela Simão, que apresentou o MuCiD, enquadrando-o no programa municipal «Lagoa, Cidade Educadora».

De seguida, coube a David Luna de Carvalho, investigador do IHC − Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, apresentar o conferencista, historiador, professor na Universidade do Porto, também investigador do IHC, colunista do jornal Público e comentador da RTP.

Manuel Loff partiu de uma definição de revolução – enquanto corte com o passado – para comparar a revolução portuguesa de 1974 com outras mudanças políticas ocorridas noutros países.

Salientou ainda as características únicas do derrube do governo de Marcelo Caetano analisadas de um ponto de vista democrático.

Registando um significativo numero de participantes, este evento abriu ainda espaço para um vivo e participado debate que se seguiu à conferência.

A próxima e última conferência deste ciclo já está agendada para dia 30 de novembro, com o título «Arquivo Nacional de Som. Como lá chegar?».

Pedro Félix, coordenador da equipa instaladora do Arquivo Nacional de Som, será o conferencista convidado numa sessão a decorrer no Convento de São José, em Lagoa.