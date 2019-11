Manel Cruz abre os Serões de Outono da Casa do Povo de Santo Estevão

Está de regresso o Serões de Outono. Manel Cruz marca o arranque deste ciclo musical, no dia 9 de novembro, próximo sábado, às 22h00, na Casa do Povo de Santo Estêvão (CPSE).

Após sete anos de interregno, Manel, ex-vocalista dos Ornatos Violeta, Pluto, Foge Foge Bandido e Supernada, volta a solo com «Vida Nova».

Singles como «Ainda não acabei», «Beija-flor», «Cães e Ossos» e «O Navio Dela» estão em destaque neste último trabalho. «Vida Nova», com letra, música e imagem de Manel Cruz, é composto por doze músicas e acompanhado por um livro, cujo conteúdo é um complemento da obra.

Nesta edição dos Serões de Outono é possível assistir também, sempre ao sábado e às 22h00, às atuações de Corel, Edu Mundo e João Pires, no dia 23 de novembro, e de Tape Junk, João Correia e Frankie Chavez, no dia 7 de dezembro.

Serões de Outono é uma organização da CPSE, que conta com o apoio do município de Tavira e da freguesia de Luz de Tavira e Santo Estêvão.

O objetivo consiste em «garantir uma programação de qualidade, no barrocal do concelho, no período de época baixa».