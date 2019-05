MALO CLINIC investe em Vilamoura

Mantendo a estratégia de cobertura geográfica nas principais regiões do país, a MALO CLINIC inaugura no sábado, dia 25 de maio, um novo espaço em Vilamoura, com a presença do fundador, o médico dentista Paulo Malo.



A nova unidade é uma clínica em regime de parceria e já se encontra a funcionar em soft-opening.

Coloca à disposição todas as especialidades de Medicina Dentária, abrangendo pacientes de todas as idades e solucionando todos os casos, desde os mais simples aos mais complexos, recorrendo aos mesmos protocolos médicos e mantendo os padrões de qualidade e rigor que fazem parte do ADN desta marca em todo o mundo.

Trata-se da quarta unidade de negócio que a MALO CLINIC abre no Algarve, tendo já clínicas em Portimão, Faro e Loulé.

É a 17ª unidade em território nacional e terá como parceira e diretora clínica a médica Iolanda Sousa. Conta com 800 metros quadrados, divididos por dois andares, com um total de oito gabinetes e um bloco operatório.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 9h00 às 18h00 e aos sábados das 9h00 às 13h00. O investimento global é de 350 mil euros e criará 25 novos postos de trabalho.

Outros serviços

A clínica surge no lugar da antiga Clínica AMA, e será multidisciplinar. Além de serviços de Medicina Dentária e Saúde Oral, conta também com o apoio de outras especialidades da área health & wellness: Medicina da Dor, Neurorradiologia, Neurocirurgia, Fisiatria, Ortopedia, Tratamento de Patologia da Coluna com Ozonoterapia, Radiofrequência e Fibra Óptica, Cirurgia Plástica e Cosmética, Cardiologia, Transplante Capilar, Dermatologia e Oncologia. Esta unidade de negócio terá o apoio da Pain Care Clinic e da Alegria Health.