Prosseguindo uma política de promoção do desenvolvimento cultural e do aumento da participação dos cidadãos na dinâmica concelhia, a Câmara Municipal de Loulé celebrou os contratos-programa com 22 associações que se candidataram ao programa de «Apoio ao Movimento Associativo, Cultural e Recreativo» deste município, referente ao presente ano.

No total, através deste programa, é agora distribuído pelas associações um montante total de 216950,00 euros, destinado à realização das diversas ações que serão desenvolvidas no setor cultural. Pretende-se, desta forma, que a verba atribuída às associações contribua para o desenvolvimento de um plano anual de atividades, nomeadamente nas áreas da criação, produção e divulgação.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, foram aplicados vários critérios para uma distribuição transparente, rigorosa e imparcial das verbas, nomeadamente o estatuto de utilidade pública, historial, equilíbrio financeiro, desenvolvimento de atividade regular, valorização do património cultural do Concelho, contributo para a criação artística e formação, contributo para a promoção do Concelho a nível nacional e internacional, fomento de eventos com relevância turística, contribuição das atividades para o empreendedorismo, entre outros.

Durante a cerimónia de assinatura do contratos-programa, o presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, sublinhou a dinâmica associativa cultural local, adiantando a importância deste apoio para o desenvolvimento das atividades culturais no Concelho que, cada vez mais, são uma referência no contexto regional e nacional.

Refira-se que receberam este apoio a Associação Guias de Portugal – 1ª Companhia de Guias de Loulé, Associação Ao Luar Teatro – Ideias Culturais, APALGAR -Associação de Amizade dos PALOP no Algarve, Associação «Os Barões», Associação Amigos do Alentejo, Associação Amigos do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Sebastião, Associação Cultural de Salir, Associação Cultural e Recreativa das Barrosas, Associação dos Amigos da Cortelha, Folha de Medronho – Associação de Artes Performativas, Associação Geonauta, Associação Grupo dos Amigos de Loulé, Associação Juvenil Akredita em Ti, Associação Social e Cultural da Tôr, Casa da Cultura de Loulé, Centro Social e Cultural Parragilense, Associação Artística SATORI, Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva, Mákina de Cena – Associação Cultural, Clube Cultural e Recreativo

do Monte Seco, Associação de Acordeão GarveFole e Fundação Manuel Viegas Guerreiro.