Maios exibidos na EN 125 entre Marim e Alfandanga

Numa tradição com 35 anos, o Futebol Clube de Bias organiza mais um concurso de Maios, que acontece, como habitualmente, a 1 de maio, quarta-feira, durante todo o dia, ao longo da EN 125 entre Marim e Alfandanga. A entrega de prémios aos vencedores tem lugar no dia 4 de maio, sábado, a partir das 21h00, com um baile que se realiza na sede do clube.

A iniciativa repete-se ano após ano, sempre com o objetivo de mostrar os bonecos que são construídos em segredo durante meses pela população residente nestes locais, com temas sempre ligados à localidade e aos produtos da terra, e «onde não faltam as bonitas flores do campo».

Este concurso conta com o apoio do município de Olhão e das juntas de freguesia do concelho. As flores típicas da primavera enfeitam os Maios, ou Maias, numa tradição já com quase quatro décadas, e os curiosos fazem autênticas romarias para apreciar os bonecos criados.

A origem da tradição dos Maios, ou Maias, perde-se no tempo, e pode ter várias explicações. Segundo alguns, a Maia «era uma boneca de palha de centeio, em torno da qual havia danças durante toda a noite do primeiro dia de maio».

Em Olhão, a tradição mantém-se com a dedicação de construir e enfeitar estes bonecos típicos para mostrar a quem passa na EN 125, onde também não faltam alguns petiscos típicos da época para provar.