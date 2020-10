MAI ordena inquérito à fuga dos migrantes do Quartel de Tavira

Ministro da Administração Interna determinou à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) a instauração de um processo de inquérito.

Em causa os factos relacionados com a fuga de 17 cidadãos estrangeiros que se encontravam instalados no Quartel da Atalaia, do Regimento de Infantaria nº 1 do Destacamento de Tavira, ocorrida na madrugada de hoje.

O inquérito destina-se ao apuramento das circunstâncias da referida fuga e de eventuais responsabilidades disciplinares de elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Polícia de Segurança Pública.

Dois dos migrantes foram detidos logo pela manhã. Um foi ainda detido na Fuzeta e outro já em Vila Real de Santo António.

Ainda estarão em fuga 13 migrantes e as autoridades suspeitam que se dirijam para a fronteira com Espanha.

Sabe-se que fuga terá sido feita a partir de uma janela do segundo andar do quartel, e terão sido utilizados colchões para amortecer a queda.