«Mãe Natureza» é mote para a folia no 19º Carnaval de Altura

Município de Castro Marim considera este um dos carnavais «mais divertidos do sotavento algarvio».

O Carnaval de Altura decorre no fim-de-semana de 22 e 23 de fevereiro, sendo realizado há 19 anos com o esforço e empenho da população e associativismo locais.

Esta será a edição da «Mãe Natureza», um mote que tem dado largas à imaginação dos envolvidos, que constituem 10 carros alegóricos e 11 grupos de animação, a representar as Juntas de Freguesia de Altura, Castro Marim e Odeleite, o grupo de Amigos do Bairro Quente, Grupo de Zumba, Amigos da Arrancada, Grupo de Amigos de Altura, o Clube Recreativo Alturense, a Associação Cegonha Branca e o Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim.

Segundo o município de Castro Marim, esta 19ª edição do Carnaval de Altura «promete ter muita cor, ritmo e alegria, numa festa para a qual também contribuem os muitos foliões que se juntam ao cortejo».

No sábado, depois do cortejo, o evento será animado pelo «Duo Reflexo» e Nelson Santos. No dia seguinte, será a vez de conhecer em palco todos os grupos que integram este Carnaval.

Esta é uma organização conjunta da Junta de Freguesia de Altura e da Câmara Municipal de Castro Marim, com o apoio do Supermercado Corvo, contando ainda com a colaboração das Juntas de Freguesia de Castro Marim e Odeleite, Clube Recreativo Alturense, Casa do Povo do Azinhal e outras associações e comércios locais.