M1ilhão sai pela segunda vez em Faro e na Tabacaria Menu Dourado

Proprietários consideram-se «bafejados pela sorte».

O jogo M1lhão, associado ao Euromilhões, foi sorteado em Faro, na Tabacaria Menu Dourado, que fica na Rua Guilherme Centazzi, nº5/7, perto do Hospital.

A informação chegou aos proprietários na sexta-feira à noite, que ficaram «radiantes», estando no entanto habituados a «dar» prémios. É que a empresa conta já no seu historial com o 3º’s e 4º’s prémios do Euromilhões, 1º Prémio da lotaria Nacional, raspadinhas no valor de 10000 e 30000 euros e agora, já pela segunda vez, o M1lhão.

A primeira vez que este prémio foi sorteado naquela casa remonta a 2017. Os prémios de 500 e 1000 euros «são uma constante» e «o empenho e dedicação diários» de cerca de 36 funcionários «ganham nova força com os prémios que a casa dá». Os proprietários, que se sentem «bafejados pela sorte», referem ser «um privilégio poderem contribuir para a transformação da vida dos seus clientes».