Luís Rocha chega ao Farense por empréstimo do Famalicão

Experiente defesa de 32 anos formado no Vitória Sport Clube assinou pelos algarvios e fecha o lote de centrais.

O Sporting Clube Farense anunciou a contratação de Luís Rocha, defesa-central de 32 anos, proveniente do Famalicão, por empréstimo.

O jogador participou em 10 jogos na última época, tendo apontado dois golos, ajudando assim a equipa de Vila Nova de Famalicão na subida à Primeira Liga.

Em Portugal, Luís Rocha alinhou ainda por vários emblemas como o Feirense, Freamunde, SC Covilhã, Vizela, Lousada, Merelinense, entre outros. Teve também uma experiência na Bielorrússia na última época, ao serviço do Dínamo de Minsk, onde chegou a alinhar na Liga Europa.

Este é o 11º reforço do Farense nesta nova época para o seu plantel principal. Recorde-se que os algarvios estreiam-se no campeonato já no próximo sábado, dia 10 de agosto, frente ao Casa Pia, no Estádio de São Luís, em Faro. O pontapé de saída está marcado para as 18 horas.