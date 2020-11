Luís Encarnação visitou várias obras em Lagoa e Carvoeiro

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa visitou, no dia 4 de novembro, quarta-feira, um conjunto de obras que estão a decorrer na União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro.

Na União de Freguesias de Lagoa e Carvoeiro, o autarca, deslocou-se a várias obras para se inteirar do andamento dos trabalhos. Começou pela alteração e ampliação do refeitório da EB1 Jacinto Correia, obra cujo valor é de 803025,29 euros «e que visa criar uma sala de refeições com cerca de 400 metros quadrados, que irá permitir o serviço simultâneo de todas as refeições necessárias, com uma capacidade para mais de 500 lugares e com melhores condições de funcionamento e de trabalho».

Bem perto da Escola, o autarca visitou a obra de requalificação da envolvente do Bairro Zeca Afonso, cujo valor é cerca de 149000 euros e que «irá permitir o reordenamento do espaço público, a reestruturação do percurso viário e mais estacionamento, entre vários outros elementos que pretendem dotar a zona envolvente ao Bairro de melhores condições para quem ali habita ou circula».

Ainda na cidade de Lagoa, foi efetuada a visita à obra referente ao novo percurso acessível que liga a reta do Vale de Deus à rotunda do Slide & Splash (120990 euros), que irá reforçar as ligações entre a cidade de Lagoa e a vila de Estômbar, «através da ampliação de um caminho de cerca de 750 metros, com uma largura que varia entre metro e meio e dois metros, pavimentado com betão poroso, material permeável à água, que é um dos eixos estruturantes da futura rede de percursos de mobilidade».

Na mesma União de Freguesias, foram também visitadas as obras de requalificação do acesso à Praia da Marinha (432493,81 euros), «cujo principal objetivo é a preservação e salvaguarda do ecossistema ambiental através do reordenamento do estacionamento e de um passeio, em paralelo a toda a via de acesso, mas com uma cota superior à da estrada para proteger a segurança dos peões», e a obra de requalificação do espaço público em Vale de Centeanes (396595,24 euros), na zona da Urbanização Algarvesol, que visa «melhorar o saneamento básico, os espaços exteriores e as vias de comunicação». Foram repavimentadas as ruas, incluídas novas ilhas ecológicas, criados mais lugares de estacionamento e revistos os sentidos de trânsito.

O concretizar destas obras, e de outras, a curto prazo, «são um sinal claro de que o concelho de Lagoa está em constante mudança, procurando soluções que tragam uma maior qualidade de vida a todos os que residem, estudam, trabalham ou nos visitam, ao longo de todo o ano», explica o executivo municipal.

O decorrer de todas as obras pode ser acompanhado online, aqui.