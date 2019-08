Luís Encarnação já preside a Câmara Municipal de Lagoa

O executivo da Câmara Municipal de Lagoa passa a ser presidido por Luís Encarnação por renúncia ao mandato do anterior presidente Francisco Martins.

As alterações ao executivo da Câmara Municipal de Lagoa foram aprovadas na reunião de câmara do passado dia 30 de julho.

Assim, com a saída do anterior presidente, que renunciou ao mandato por motivos de saúde, a presidência passa para Luís Encarnação ex. vice-presidente, sendo que para vice-presidente foi indigitada a vereadora Anabela Simão.

Na sequência desta alteração foi também indigitado a preencher o lugar de vereador em falta, o cidadão Mário Guerreiro (nascido a 31/08/1966, em Odemira, formou-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve em 1989, tendo exercido entre 2011 e 2019 o cargo de Presidente da Direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento ESPAMOL).

Fica então completa a equipa que «dará continuidade ao trabalho desenvolvido, com o mesmo empenho e dedicação em prol do Concelho de Lagoa» palavras do novo presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação.