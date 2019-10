Luís Encarnação faz levantamento «in loco» de problemas no concelho

Presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luís Encarnação, acompanhado do restante executivo e técnicos da autarquia, está a realizar um périplo pelo concelho.

Durante quatro dias agendados entre os meses de outubro e novembro, a visita às freguesias e aos núcleos urbanos do concelho pretende avaliar in loco «carências identificadas, diagnósticos já avançados, e pontos a melhorar».

Na penúltima semana de outubro, mais precisamente no dia 23, quarta-feira, e na sexta-feira, dia 25, esta presidência aberta concentrou-se respetivamente nas freguesias de Ferragudo e Porches.

Enquanto durante o primeiro destes dias foram identificadas dezoito situações a merecer a atenção do executivo camarário, na segunda foram recolhidos quarenta e um pontos para tratamento e resposta.

Em ambos os casos predominaram as questões relacionadas com a requalificação do espaço público. Juntaram-se pontos específicos das agendas da necessária articulação entre as Juntas de Freguesia e o município, para além de «vários outros assuntos muito diversificados».

Agora, em duas quartas feiras do mês de novembro, os executivos deverão completar a presidência aberta com deslocações às freguesias de Estômbar e Parchal, no dias 13 de novembro, e a Lagoa e Carvoeiro no dia 27 de novembro.

No final destes quatro dias de contacto direto com problemas já sinalizados e outros a identificar, o presidente da Câmara de Lagoa «deverá ficar na posse de uma radiografia detalhada do estado do concelho que administra».