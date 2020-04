Luís Encarnação apela à prevenção após Estado de Emergência

Autarca agradeceu aos lagoenses o respeito pelas medidas de prevenção do contágio e pediu que não desistam de se proteger.

Estas são as primeiras notas de um balanço de dois meses realizado pelo presidente da Câmara Municipal de Lagoa. «A saída do estado de emergência nacional, prevista para as zero horas do dia 2 de maio, é sinal que vencemos uma batalha mas não significa que ganhámos a guerra», lembra o edil, que é também responsável pela Proteção Civil no concelho de Lagoa.

Fazendo o balanço de dois meses de mitigação dos efeitos da pandemia COVID-19, o presidente do Município lagoense destaca a forma responsável como os seus habitantes têm adotado as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde.

O registo de 10 casos COVID-19 no concelho, durante os meses de março e abril, «confirma que o problema de saúde pública existe e é sério».

Mas, «se comparados com outros números a nível nacional e internacional, sai reforçada a esperança de que é possível conter a propagação do vírus. Estes resultados de relativo sucesso devem-se principalmente ao grande sentido de responsabilidade e de civismo de que os lagoenses já deram mostras».

Agora, segundo Luís Encarnação, «o levantamento do estado de emergência constitui um novo desafio e, como tal, o município de Lagoa apela à necessidade de continuar as boas práticas de prevenção».

Às medidas de higiene pessoal, de distância física recomendada entre pessoas, e de se conter deslocações desnecessárias, junta-se agora «a recomendação do uso de máscara nos espaços de acesso público».

Para apoiar a generalização desta prática, o município de Lagoa, em articulação com um número significativo de entidades do concelho, prepara a distribuição de cerca de 50 mil máscaras.

Para rentabilizar o esforço conjunto, estas máscaras serão distribuídas em diferentes momentos espaçados no tempo. No entanto, para garantir a melhor proteção de todos, é recomendada «a aquisição de máscaras nos vários locais onde em breve se encontrarão disponíveis, bem como o seu uso, mesmo antes do acesso aos exemplares em distribuição pública».

«Nesta nova fase, que se segue ao estado de emergência, continua a valer mais prevenir do que remediar», concluiu Luís Encarnação.