Luís Carito e nove arguidos absolvidos de todos os crimes

Luís Carito, antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão estava acusado pelos crimes de branqueamento de capitais, burla qualificada e participação económica em negócio. Foi absolvido hoje pelo Tribunal de Portimão.

O Tribunal de Portimão absolveu hoje, quinta-feira, dia 30 de janeiro, o antigo vice-presidente da Câmara de Portimão Luís Carito e outros nove arguidos de todos os crimes de que estavam acusados, justificando que nenhum dos factos ficou provado.

Luís Carito, os empresários Artur Curado, Luís Marreiros e Carlos Barros e seis sociedades comerciais estavam pronunciados pelos crimes de branqueamento de capitais, burla qualificada e participação económica em negócio, alegadamente cometidos nos contratos para a instalação do projeto Cidade do Cinema, em Portimão.

O ex-autarca foi ainda absolvido pelo crime de danificação ou subtração de documento e notação técnica (por ter engolido um documento nas buscas), uma vez que, de acordo com o tribunal, não foi possível determinar o conteúdo e a relevância do mesmo para o processo.

A justiça apenas considerou provada a existência de contratos celebrados entre as empresas municipais Turis e Urbis e as sociedades envolvidas na criação do projeto Cidade do Cinema de Portimão.

O Tribunal de Portimão considerou que a contratualização não lesou o erário público nem agravou a dívida que na altura já existia na Câmara Municipal de Portimão.

O desfecho já era esperado, até porque o Ministério Público pediu ao Tribunal de Portimão, a 17 de outubro de 2019, por falta de provas, a absolvição dos 10 arguidos acusados no âmbito do processo Cidade do Cinema, entre os quais Luís Carito.

No conjunto os arguidos estavam acusados de burla qualificada e participação económica em negócios que teriam lesado o Estado em 4,6 milhões de euros através das empresas municipais Portimão Urbis e Portimão Turis, em contratos ligados ao projeto da Cidade do Cinema.

A este respeito, o barlavento entrevistou Lélio de Sousa Branca, ex-diretor da Portimão Urbis, depois de vários anos de silêncio e entretanto também ilibado.

Luís Carito estava também indiciado por subtração de documento, por ter alegadamente ter tirado um papel das mãos de um inspetor da PJ durante as buscas e metido na boca, situação que colocou Portimão no anedotário nacional.

Foto: Bruno Filipe Pires.