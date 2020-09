Luís Bastos Quarteto marca regresso do Jazz nas Adegas a Silves

Bilhetes custam 12 euros e incluem, além do concerto, degustação de vinhos, tapas, oferta de garrafa de vinho e visita ao Castelo e Museu de Arqueologia de Silves.

O Jazz nas Adegas regressa nos próximos dias 2 e 3 de outubro, às 21h00 e 17h00 respetivamente, na Quinta João Clara, em Alcantarilha, após a interrupção imposta pela atual Pandemia que atravessamos.

As Sessões canceladas da 4ª série resgatam a sua presença no espaço Cultural Algarvio, agora de uma forma ainda mais intimista, uma vez as lotações foram reduzidas por forma a cumprir todas as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde.

Ao palco sobe Luís Bastos Quarteto, que levará os presentes «de volta a esta viagem pelo mundo do som e dos sabores do Jazz nas Adegas, percorrendo vários estilos musicais de jazz, blues, bossanova ou na soul, clássicos do jazz e da bossanova».

O Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Municipal de Silves e integra, mais uma vez, a programação cultural 365 Algarve, contando com produção artística do Ginásio Clube de Faro.

Trata-se de uma iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz.

Procura, ainda, valorizar todo o património material e imaterial do concelho, dando-o a conhecer através de uma experiência e um contacto diferente com o mesmo.

Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy. O evento destina-se a maiores de 18 anos.

A programação do Jazz nas Adegas, neste regresso pós-pandemia, será a seguinte:

10/out/20 | 21h00 | Castelo de Silves | Al-Fanfare

16/out/20 | 21h00 | Quinta do Barranco Longo, Algoz | Juan Ignacio Botonero Quinteto

17/out/20 | 17h00 | Quinta do Barranco Longo, Algoz | Juan Ignacio Botonero Quinteto

30/out/20 | 21h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Edgar Caramelo Quarteto

31/out/20 | 17h00 | Marquês dos Vales, Lagoa | Edgar Caramelo Quarteto

13/nov/20 | 21h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove

14/nov/20 | 17h00 | Paxá Wines, Silves | Chibanga Groove