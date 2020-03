Wine Connection Tasting Experience regressa a Vale do Lobo

A segunda edição do evento reúne produtores e expositores de vinhos, bebidas e produtos regionais no Auditorium de Vale do Lobo, nos dias 14 e 15 de março.

Para assinalar a primavera, o evento Vale do Lobo Wine Connection Tasting Experience regressa ao resort com uma nova seleção de néctares nacionais e internacionais, bebidas espirituosas e produtos regionais.

A organização revela que além das dezenas de produtores e expositores já confirmados das várias regiões do país, o evento promete ainda uma experiência de degustação de excepção, na qual serão apresentadas as últimas novidades e colheitas especiais, pautado pelos sabores e aromas que as diferenciam.

«Após uma primeira edição de sucesso, o Vale do Lobo Wine Connection Tasting Experience reserva agora muitas novidades para todos os gostos e preferências», garante a organização.

Trata-se de um evento desenvolvido a pensar, não só nos verdadeiros apreciadores e profissionais da área, como também no público em geral, que terá assim a oportunidade de conhecer, descobrir, degustar e adquirir as distintas propostas dos expositores presentes.

A edição deste ano conta também com um serviço de catering pela empresa Algarve Fine Food na área de foodcourt do evento, com diversas opções de petiscos, iguarias e sabores tradicionais como queijo, presunto, enchidos e outras propostas gourmet, em perfeita sintonia com a oferta vínica.

Quanto à animação, tanto no sábado como no domingo, das 16h00 às 22h00, há música ao vivo pelos «Amar Guitarra» contituído por João Cuña, Pedro Mendes e Carlos Poubel.

O trio musical irá proporcionar um espetáculo instrumental dinâmico e intimista com guitarra portuguesa, guitarras acústicas e percussão, viajando musicalmente por diversos estilos musicais desde o Fado até ao flamenco, passando por Carlos Paredes, Astor Piazzolla e Paco de Lucia.

O II Vale do Lobo Wine Connection Tasting Experience faz parte integrante do programa de eventos de Vale do Lobo 2020 que inclui concertos ao ar livre, espetáculos exclusivos, mercados temáticos, bem como diversos eventos desportivos, atividades e experiências para a família, durante todo o ano.

Para mais informações, a organização disponibiliza o contacto telefónico da receção (289 353 322), o e-mail ([email protected]) ou o sítio na Internet.

Os bilhetes já estão disponíveis na Internet, têm um custo de 10 euros por pessoa e incluem entrada em ambos os dias do evento, um porta-copos e o programa completo.