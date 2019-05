As festas louletanas da Mãe Soberana, Nossa Senhora da Piedade, são sempre um momento muito especial na vida dos algarvios.

Festa Grande da Mãe Soberana – Loulé, 5 de Maio de 2019 – Vitor Pina ©

Numa colaboração muito especial com o fotógrafo algarvio Vitor Pina, o barlavento publica e apresenta a série fotográfica ‘Um outro olhar sobre a Festa Grande da Mãe Soberana’, registado no passado domingo 5 de maio.

Festa Grande da Mãe Soberana – Loulé, 5 de Maio de 2019 – Vitor Pina ©

Vitor Pina, Arquitecto Paisagista pela Universidade do Algarve e fotógrafo profissional, tem vindo a destacar-se no panorama atual da street photography algarvia pelas suas abordagens peculiares e frequentemente irreverentes.

Na presente sequência fotográfica, intitulada ‘Um outro olhar sobre a Festa Grande da Mãe Soberana’, Vitor Pina foca-se nas pessoas que acorrem a Loulé naquele dia do ano e no inconfundível ambiente humano que emerge durante aquelas horas. É, afinal, uma nova faceta do eterno projeto ‘ALGARVIOS’, que o fotógrafo iniciou há alguns anos e que em 2015 teve a sua primeira apresentação pública no âmbito dos Encontros de Fotografia de Lagoa.

Vitor Pina é um dos novos colaboradores especiais do barlavento. Com regularidade o fotógrafo algarvio publicará e apresentará quer na plataforma online, quer nas edições semanais em papel do jornal, o melhor da sua street photography.