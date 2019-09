Quarta edição da Semana do Polvo de Quarteira está de volta entre os dias 6 a 15 de setembro.

Está de regresso a iniciativa que promete envolver a autarquia, os agentes económicos e a comunidade, com o objetivo de promover o turismo gastronómico, enquanto se contribui para a economia local.

Durante a mostra gastronómica, que integra a programação da Semana do Polvo 2019, 27 restaurantes dão a conhecer a versatilidade do polvo, em propostas que alternam entre a cozinha tradicional portuguesa e a internacional.

Além do concurso de receitas, aberto à população, a programação inclui a exposição de esculturas elaboradas por utentes e equipa da EXISTIR – Associação para a Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas.

Intitulada «Polvo de Quarteira, EXISTIR no Mundo de Hoje», a exposição ficará instalada na Rua Vasco da Gama.

Juntam-se às atividades dois showcookings e duas atuações do Rancho Folclórico de São Sebastião, nos dias 8 e 14, no Passeio da Marina de Vilamoura e no Largo do Autárquico em Quarteira, respetivamente.

O programa completo da Semana do Polvo 2019 e os restaurantes aderentes à mostra gastronómica podem ser consultados no site da AEQV (www.aeqv.pt) ou na página do Facebook do evento Semana do Polvo 2019.