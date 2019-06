Quarteira distinguida como Eco-Freguesia XXI 2019

A freguesia foi escolhida para receber o galardão, pela Associação Bandeira Azul Europa (ABAE), devido ao seu desempenho em termos de sustentabilidade ambiental.

Pela primeira vez uma freguesia do Concelho do Loulé conquistou o galardão, obtendo o resultado de 66.3 por cento, numa candidatura que avalia o desenvolvimento e motivação para a implementação de diversas ações à escala local, tendencialmente de carácter participado e que contribuem para a transformação de uma comunidade mais sustentável.

A ABAE destaca o modo como «a freguesia está alinhada com o conceito de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, a coragem de comunicar de forma transparente o resultado desta avaliação, onde todos estão implicados».

A candidatura de Quarteira a Eco-Freguesia ocorreu há sensivelmente um ano e, desde aí, a Junta de Freguesia tem vindo a promover várias atividades como ações de informação, sensibilização e esclarecimento, bem como a adoção de boas práticas nas suas instalações, designadamente a colocação de ecopontos, utilização de papel reciclado nos serviços e a instalação de pontos de recolha de pilhas e acumuladores portáteis.

A Junta desenvolveu ainda uma ação de sensibilização, juntos dos funcionários e colaboradores, com oferta de garrafas reutilizáveis, incentivando à redução do uso de plástico descartável e ao consumo de água da torneira.

Como exemplo positivo da transição para uma economia de baixo carbono, foi efetuada uma candidatura ao CRESC Algarve 2020, que visa dotar o edifício de equipamentos de produção de energia através de fontes renováveis, com vista à redução em 60 por cento das emissões de CO2.

«Como sempre, os quarteirenses honraram o compromisso e, perante estas responsabilidades acrescidas, contribuíram para uma freguesia mais sustentável e amiga do ambiente», congratula Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira.

O autarca acrescenta ainda que «estamos muito satisfeitos com esta distinção, que entendemos ser um orgulho para Quarteira e para a sua população», sublinhando o facto de este ser «o início de um longo processo, no qual a Junta de Freguesia assume um determinante compromisso orientado para a sustentabilidade e para as boas práticas ambientais». Telmo Pinto conclui, referindo que «estamos conscientes de que há muito trabalho a desenvolver nesta área e de que a intervenção tem que ser sistemática e feita em parceria com as várias entidades existentes, e com a crucial participação e envolvimento da população em geral».

Nesta 2ª edição do projeto, 93 freguesias demonstraram o seu interesse em pertencer à rede Eco-Freguesias XXI, 86 delas concretizaram a candidatura ao Galardão 2019 e 52 foram galardoadas, sendo Quarteira a única distinguida na região algarvia.

O Eco-Freguesias XXI é um projeto da ABAE, iniciado em 2014, que visa trabalhar com as freguesias no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou comunidades sustentáveis.

Enquadra-se em todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030, apresentando-se como uma estratégia para incrementar a sustentabilidade local, valorizando os processos de cidadania participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida oferecem aos seus habitantes.

Procura, através da existência de uma candidatura bienal, valorizar percursos, avaliar processos e reconhecer resultados que se materializam através da atribuição do galardão Eco-Freguesia XXI.

A entrega da bandeira verde Eco-Freguesias XXI 2019 e do certificado com o respetivo resultado realizou-se no dia 6 de junho, em Braga, durante o Greenfest, um evento de sustentabilidade em que se celebra o que de melhor se faz no país nas vertentes ambiental, social, económica e cultural.